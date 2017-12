PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 | Il candidato Carlo Sanna

Scheda di presentazione del fantino Carlo Sanna, candidato alla vittoria del Premio Sardegna Live che incoronerà il Sardo dell'anno 2017

Di: Redazione Sardegna Live

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL FANTINO CARLO SANNA, CANDIDATO AL PREMIO SARDEGNA LIVE 2017

Carlo Sanna è nato a Sindia il 20 marzo 1989. Promettente fantino, esordisce al Palio di Siena dell'Assunta nel 2014 con la contrada di Valdimontone.

Dopo sette presenze in piazza del Campo, il 16 agosto 2017 entra nella storia vincendo il Palio dell'Assunta in groppa al cavallo Porto Alabe per la contrada dell'Onda.

L'accoppiata Sanna-Porto Alabe parla sardo. Anche il cavallo, infatti, è allevato in Sardegna, a Mores, dalla famiglia Cossu. La vittoria del 16 agosto è una nuova affascinante affermazione dell'identità ippica sarda.

Per i risultati conseguiti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di inserire Carlo Sanna nella rosa dei candidati alla V edizione del Premio Sardegna Live che verrà consegnato al Sardo dell'anno 2017.

