PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 | Il candidato Francisco Porcella

Scheda di presentazione del surfista Francisco Porcella, candidato alla vittoria del Premio Sardegna Live che incoronerà il Sardo dell'anno 2017

Di: Redazione Sardegna Live

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL SURFISTA FRANCISCO PORCELLA, CANDIDATO AL PREMIO SARDEGNA LIVE 2017

Francisco Porcella è nato a New York nel 1986 da madre statunitense e padre sardo. Surfista, è cresciuto a Cagliari dove a vissuto fino ai 13 anni e nelle acque di Capitana ha imparato ad affrontare le prime onde.

Trasferitosi alle Hawaii, avvera il suo sogno di surfare sulle onde più grandi del mondo. Il 28 febbraio 2017 è il giorno della svolta. Nella Praia do Norte di Nazarè, in Portogallo, cavalca l'onda dell'Atlantico di oltre 20 metri che gli regala il successo. Per la World Surf League è la più grande di tutte e nel corso di una cerimonia ad Huntington Beach, in California, lo premia con il XXL Biggest Wave Award Champion, tra i premi internazionali più importanti del settore.

Per i risultati conseguiti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di inserire Francisco Porcella nella rosa dei candidati alla V edizione del Premio Sardegna Live che verrà consegnato al Sardo dell'anno 2017.

