PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 | La candidata Giorgia Palmas

Scheda di presentazione della showgirl Giorgia Palmas, candidata alla vittoria del Premio Sardegna Live che incoronerà il Sardo dell'anno 2017

Di: Redazione Sardegna Live

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA SHOWGIRL GIORGIA PALMAS, CANDIDATA AL PREMIO SARDEGNA LIVE 2017

Giorgia Palmas nasce a Cagliari il 5 marzo 1982 ed è considerata una delle più grandi bellezze espresse dalla Sardegna nel mondo dello spettacolo a partire dagli anni 2000.

Nel 2017 è protagonista in radio dove affianca Daniele Battaglia e Alan Caligiuri nella conduzione di 105 Take Away su Radio 105 ed Elena Barolo nella conduzione di Siamo tutti Mister Bean su Radio LatteMiele.

In tv, il 5 marzo, affianca Ezio Greggio nella conduzione della 14^ edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, trasmessa da Canale 5 il successivo 12 marzo.

Per la stagione 2017 viene anche confermata come madrina del Giro d'Italia la cui centesima storica edizione parte il 5 maggio da una Alghero vestita a festa con migliaia di persone che la osservano rapite sfilare in passerella per portare sul palco allestito nel porto il suggestivo Trofeo senza fine che il 28 maggio, a Milano, viene consegnato al vincitore della corsa rosa Tom Dumoulin.