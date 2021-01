Crisi di Governo. Conte lunedì alla Camera per la fiducia e martedì al Senato

Al premier l'Agricoltura ad interim

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si presenterà lunedì 18 gennaio, alle 12, alla Camera, per comunicazioni sulla situazione politica. L'ordine dei lavori prevede l'intervento di Conte, il dibattito e la replica del Presidente del Consiglio. A seguire il voto sulla fiducia al Governo posta su una delle risoluzioni presentate. Il voto si svolgerà con chiama per appello nominale.

Martedì, invece, sarà al Senato alle ore 9:30, dove sono in corso grandi manovre per cercare voti e dunque una nuova maggioranza. Infatti, se il presidente riuscisse a trovare i numeri in Senato, sarebbe nelle condizioni di proseguire la sua esperienza.

Intanto, il premier prende l'interim del ministero delle Politiche Agricole, lasciato da Teresa Bellanova.