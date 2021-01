Consiglio regionale. Approvato il Piano Casa: sì 31, no 19, 1 astenuto

L'assessore Sanna: "Rispetta la nostra madre terra e dà lo sviluppo di cui la Sardegna ha un disperato bisogno"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (Presenti 51,votanti 50, si 31, no 19, 1 astenuto) il DL 108/A Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed altre disposizioni in materia di governo del territorio. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n 45 del 1989 e alla legge regionale n. 16 del 2017.

In attesa di leggere il testo definitivo, le forze di maggioranza hanno espresso soddisfazione per l'approvazione della legge. “Abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo appena approvato la legge n.108 che rispetta la nostra madre terra e dà lo sviluppo di cui la Sardegna ha un disperato bisogno”, è il commento dell’assessore regionale dell'Urbanistica Quirico Sanna.

“DL 108 Approvato! Abbiamo un nuovo ‘piano casa’ che stabilisce regole più chiare da applicare e non interpretare. Sarà uno strumento per riqualificare e abbellire il nostro territorio preservando e tutelando l’ambiente. Favorirà il rilancio del mondo del lavoro e dell’economia. Forza Paris”, scrive soddisfatto il consigliere del Partito Sardo d’Azione Stefano Schirru.

"Abbiamo approvato uno strumento urbanistico importante che darà alla nostra terra nuove opportunità di sviluppo, nel rispetto dell’ambiente", sono le parole del consigliere della Lega Pierluigi Saiu.