Speranza. "Virus in espansione", in arrivo nuovo Dpcm

Da domenica diverse regioni arancioni

Di: Redazione Sardegna Live

"Teniamo fuori dalla battaglia politica e da vere o presunte tensioni elettorali la salute degli italiani". Il ministro della Salute Roberto Speranza lancia in Parlamento un appello all'unità rivolgendosi a maggioranza e opposizione. Il virus "ha i mesi contati grazie alle vaccinazioni, ma non è stato ancora vinto e non c'è altra strada diversa dall'unita per affrontare questa emergenza".

Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste alte di restrizioni: 9 le regioni e province autonome a rischiare l'arancione e tre il rosso. Queste ultime potrebbero essere Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia.

In queste ore, dopo il Cdm, un nuovo decreto è al vaglio. Si prevede la conferma del divieto di spostamento tra regioni. Lo stato di emergenza sarà prorogato almeno fino al 30 aprile.