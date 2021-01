Renzi: "Non si vota ora, ma nel 2023. Mai con Salvini"

"Ho messo un solo paletto: no ribaltoni e no alla destra sovranista e antieuropeista. Non ci interessa il nostro destino ma quello del Paese"

Di: Redazione Sardegna LIve

Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, con conseguente apertura della crisi di governo, Matteo Renzi ha rilasciato importanti dichiarazioni in conferenza stampa.

"Non si vota ora, si vota nel 2023", spiega il leader di Iv, facendo intendere di essere disponibile a un nuovo patto di governo che passi dalle sedi istituzionali.

"Ho messo un solo paletto - aggiunge -. No ribaltoni e no alla destra sovranista e antieuropeista. Poi si è pronti a discutere di tutto: un governo con la stessa maggioranza, un governo tecnico oppure andare all’opposizione. Non ci interessa il nostro destino ma quello del Paese".