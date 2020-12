Recovery, Renzi: "Senza accordo le ministre di Iv si dimetteranno"

"Se c'è l'accordo bene, si va avanti, se non c'è l'accordo è evidente che faranno senza di noi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Quando parlo di qualche settimana dico che non può tirare troppo sulle lunghe, se c'è l'accordo" sul Recovery "bene, si va avanti, se non c'è l'accordo è evidente che faranno senza di noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee". Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Senato.

Mercoledì mattina il ministro Roberto Gualtieri ospiterà la delegazione di Iv: "andranno i capigruppo Faraone e Boschi e le ministre Bonetti e Bellanova. Con questa delegazione presenteremo 61 punti su cui al momento non siamo d'accordo delle 103 pagine di Next generation Eu. Dico 'al momento' perché chiederò ai parlamentari di Iv di indicare eventuali ulteriori suggerimenti. Andremo combattivi come sempre", ha aggiunto Renzi.

"Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione, sia senz'anima, si vede che non c'è un'unica mano che scrive. E' un collage talvolta raffazzonato di pezzi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi".