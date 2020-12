I Riformatori Sardi piangono la scomparsa di Roberto Frongia

Redazione Sardegna Live

"I Riformatori Sardi oggi piangono la scomparsa di un rappresentante politico tra i più autorevoli, seri e capaci. Roberto Frongia lascia un vuoto che solo i progetti avviati e l’attivismo che da sempre ha contraddistinto la sua azione politica possono colmare". Così il coordinatore regionale dei Riformatori Sardi Aldo Salaris.

"L’eredità che ne riceviamo è fatta di positività, iniziative di valore, azioni finalizzate alla tutela del bene pubblico e alla salvaguardia della collettività in ogni sua forma - continua Salaris - L’impegno e la dedizione all’interno del partito di cui è stato Presidente e nell’ultimo suo ruolo istituzionale ricoperto quale Assessore dei Lavori Pubblici, hanno mostrato le competenze e la preparazione di un uomo colto e sempre attento alle esigenze dei territori, con ineguagliabili doti interlocutorie e di dialogo. Le attestazioni di stima che in queste ore stanno arrivando non fanno che dimostrare la bontà dell’azione svolta da un uomo di enorme valore".