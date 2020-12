Politica sarda in lutto: si è spento Roberto Frongia, assessore ai Lavori pubblici

L'esponente della giunta avrebbe compiuto 61 anni a gennaio. Lottava da tempo contro un male incurabile

Di: Giammaria Lavena

Lutto nel mondo della politica sarda: si è spento nella notte Roberto Frongia, avvocato di Iglesias e assessore ai Lavori pubblici. Frongia avrebbe compiuto 61 a gennaio.

Presidente dei Riformatori sardi dal 2016 e del Comitato per il riconoscimento dell’Insularità in Costituzione, era tornato in Regione nel 2019, 15 anni dopo aver ricoperto l'incarico di assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

L'esponente della giunta combatteva da tempo contro un male incurabile, lo stesso che due anni fa si portò via la moglie.

Questa la sua ultima dichiarazione alla stampa: "Nel corso dell’ultimo anno abbiamo recepito le istanze dei territori, riunito attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti e trovato soluzioni e alternative ai nodi più spinosi relativi al progetto. Oggi si aggiungono due fondamentali tasselli a un’opera che riteniamo strategica per la viabilità dell’Isola. La percorribilità dei due tratti consentirà il collegamento veloce tra i territori, accrescerà gli standard di sicurezza e apporterà innegabili benefici su fronte dello sviluppo economico dei territori e delle comunità".

Foto da Facebook