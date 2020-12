Covid. Italiani bloccati in Gran Bretagna, Zoffili scrive lettera a Mattarella

Dopo la scoperta di una nuova variante del Covid-19 sono stati bloccati i voli da e per la Gran Bretagna. Zoffili: "Sono sicuro che tutti gli italiani potranno fare affidamento su saggezza e sensibilità del nostro presidente"

Di: Giammaria Lavena

"Dopo aver cercato più volte una soluzione con il governo, vista la gravità della situazione mi sono permesso di illustrare le condizioni dei nostri connazionali al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, attraverso una lettera che gli ho fatto pervenire questa mattina".

Queste le parole di Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega in Sardegna, sulla vicenda che vede migliaia di italiani bloccati in Gran Bretagna dopo la scoperta di una nuova variante di coronavirus e il blocco dei voli da e per il Paese.

"Sono sicuro - spiega - che tutti gli italiani, anche in questa circostanza, potranno fare affidamento sulla saggezza, l’attenzione e la sensibilità del nostro presidente".