Covid. Rientro italiani da Gran Bretagna, Boccia: "Ci stiamo organizzando"

Lo ha detto il ministro Francesco Boccia

Di: Redazione Sardegna Live

"Ci stiamo organizzando. I residenti in Italia devono poter tornare ma tornare in sicurezza e si sta cercando di capire come fare. Ma è una questione di ore, è giusto dare a tutti risposte in tempo reale".

Sono le parole del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, a Tagadà su La7 a proposito degli italiani in Gb dopo lo stop dei voli per la variante inglese del Covid.

L’ordinanza di Speranza. Bloccati i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vietato l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione.

“La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo, scegliamo la strada della massima prudenza”, ha detto Speranza.