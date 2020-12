Governo: Salvini: "Sono pronto a tornare, una maggioranza alternativa c'è"

"Il voto del popolo è sempre la via maestra"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Sì", sono pronto a tornare al governo "con un esecutivo politico sostenuto da parlamentari di buona volontà a cui sta a cuore il bene del Paese".

Lo dice Matteo Salvini a 'La Verità'.

"Il voto del popolo è sempre la via maestra. Noi comunque siamo sempre pronti ad offrire una alternativa. Il centrodestra sta lavorando per raccogliere e riunione forze parlamentari in grado di sostenere una maggioranza politica alternativa", "un governo politico che dia una svolta al Paese", spiega il leader della Lega.

Dell'ipotesi Draghi, Salvini dice: "Non mi sono mai piaciuti gli inciuci e le ammucchiate e non cambierò idea in questa circostanza".