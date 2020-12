Natale. Lockdown nazionale nei festivi e prefestivi: la conferenza stampa del Presidente Conte

Terminato il Consiglio dei Ministri il premier ha illustrato le nuove misure

Di: Redazione Sardegna Live

"Possiamo ragionare di una zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio: sarà vietato ogni spostamento tra le Regioni. L’intero territorio nazionale sarà zona rossa nei festivi e nei prefestivi: 24, 25, 26 e 27 dicembre, 31 dicembre, 1-3 e 5-6 gennaio 2021. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. E’ possibile ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi, che potranno portare i figli minori di 14 anni, dalle 5 alle 22. E’ una misura pensata per consentire un minimo di socialità".

E ancora: "E’ consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale. Ci sarà la chiusura di centri estetici, bar e ristoranti. Restano aperti alimentari, supermercati, farmacie, tabaccherie, lavanderie, parrucchiere e barbieri. I luoghi di culto saranno aperti fino alle 22", ha detto Conte.

"Non stiamo perdendo tempo", le misure adottate oggi dal Cdm "vanno dal 24 dicembre 6 gennaio, si tratta solo di intervento ulteriore su un piano natalizio predisposto con anticipo. Detto questo, noi abbiamo sempre detto che ci muoveremo sulle evidenze scientifiche, se il nostro Cts ci dice che si preannuncia una circolazione del virus, non solo in Italia ma in Europa, che richiede misure, noi difendiamo il paese e interveniamo subito, come abbiamo sempre fatto con coscienza".