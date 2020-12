Decreto ristori, Zoffili: "Accolto Odg Lega per alluvionati Sardegna"

Il coordinatore regionale della Lega ha presentato, insieme ad altri colleghi, un Ordine del Giorno che chiede provvedimenti urgenti per le zone della Sardegna colpite dall'alluvione. "Esempio di quanto il lavoro della Lega sia fondamentale per portare sul territorio sardo risultati sostanziali"

"Il governo ha accolto oggi un nostro Ordine del Giorno al decreto ristori che chiede provvedimenti urgenti per le zone della Sardegna colpite dalla recente alluvione". Lo fa sapere, in una nota, Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega Sardegna. "L'Odg che ho presentato insieme ai colleghi della Lega De Martini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa e Vallotto, prevede quanto segue".

"La Camera, in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, premesso che: il decreto-legge prevede ristori e contributi a fondo perduto per gli operatori economici, imprese e persone fisiche interessati dalle misure restrittive imposte per l’emergenza da Covid-19; con deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza a livello nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro; l’ondata di maltempo del 28 novembre scorso ha colpito duramente la provincia di Nuoro in Sardegna ed in particolare ha devastato il comune di Bitti, provocando morti e danni ingenti in infrastrutture, edifici pubblici e privati, beni mobili, aziende agricole e attività economiche di privati cittadini e imprese, di cui sono in corso le stime dei danni; per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile, a seguito della valutazione speditiva svolta dal Consiglio dei Ministri, sono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali".

"Il Consiglio dei Ministri ha anche previsto la possibilità di una seconda delibera per il completamento delle attività emergenziali o per la riduzione del rischio residuo, all’esito di ulteriori approfondimenti sulla situazione emergenziale; impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti urgenti per lo stanziamento delle risorse occorrenti dirette a garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati, nonché di ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della provincia di Nuoro, in particolare il territorio del comune di Bitti, nella Regione Sardegna".

"Questa approvazione - spiega - è l'esempio di quanto il lavoro della Lega sia fondamentale per portare sul territorio sardo risultati sostanziali come lo stanziamento di 40 milioni di euro da parte di Regione Sardegna per i territori sardi alluvionati. Vigilerò affinché tale impegno del governo non rimanga solamente sulla carta, ma si concretizzi al più presto".