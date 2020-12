Zaia: "Tanti laureati all'università di Facebook, ma non ne abbiamo bisogno"

Il governatore veneto ha risposto polemicamente alle critiche apparse nei commenti durante la sua diretta Facebook. "Vaccino unica ancora di salvezza. In Italia a partire dal 6 gennaio"

Di: Giammaria Lavena

"Capisco che all'università di Facebook si sono laureati in molti, ma noi non ne abbiamo bisogno". Così il presidente del Veneto Luca Zaia in risposta ai commenti polemici che hanno accompagnato in rete la sua diretta Facebook. "Il vaccino rischia di essere l'unica ancora di salvezza che abbiamo - aggiunge -, la certificazione Ema ci vuole".

Zaia ricorda che "l'Italia ha scelto Pfizer e Moderna", ma che "sono 5 i vaccini che si stanno somministrando nel mondo e che hanno modalità concettualmente diverse". "Il 6 gennaio al via la vaccinazione - conferma -. Oggi pomeriggio alle 15 avremo una riunione con i ministri e sembra che dall'Epifania si possa avere il vaccino".

Il governatore veneto spiega infine che "secondo il piano nazionale di vaccinazione ci saranno tre lotti: il primo da gennaio a marzo riguarderà appunto gli ospiti delle Rsa e gli over 80 e gli operatori della sanità, il secondo da marzo a luglio ed il terzo da luglio a settembre, partendo dagli anziani e via via con i più giovani".