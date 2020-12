Paola Deiana (M5S): Sostegno per le attività artigianali e commerciali di 270 piccoli comuni della Sardegna

"Le risorse potranno essere usate dai Comuni fino a 5.000 abitanti per mettere in campo azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche per contenere l'impatto negativo causato dal Covid".

Di: Redazione Sardegna Live

"È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che dispone l'erogazione, nel triennio 2020-2022, di 210 milioni di euro a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne. Un contributo fondamentale anche per i piccoli Comuni della Sardegna che lo riceveranno. Le risorse potranno essere usate dai Comuni fino a 5.000 abitanti per mettere in campo azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche per contenere l'impatto negativo causato dal Covid".

Lo annuncia la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana.

"Nel concreto stiamo parlando di una platea di 3.101 Comuni in tutta Italia e in particolare di 270 Comuni sardi. Il contributo medio si attesta sui 43.000 euro per un Comune con meno di mille abitanti, 71.000 euro per i Comuni delle fasce intermedie (tra 1000 e 2000 abitanti), 100.000 euro (tra 2mila e 3mila abitanti), 142.000 euro per i Comuni con una popolazione compresa tra i 3mila e i 5mila abitanti", sottolinea la deputata algherese.

"E’ una ulteriore opportunità di sostegno concreto alle imprese artigianali e del commercio che svolgono servizi di utilità pubblica e di prossimità, ancora più importanti dal punto di vista sociale, perché vanno incontro alle esigenze della popolazione, che ha riscontrato maggiori difficoltà a spostarsi specie nella fase di emergenza sanitaria. Queste risorse – spiega Paola Deiana - rappresentano un ulteriore passo in avanti per la rinascita dei piccoli Comuni e dell'intero Paese".

I Comuni interessati: Baradili, Monteleone Roccadoria, Soddì, Bidonì, Setzu, Tadasuni, Semestene, Modolo, Boroneddu, Sennariolo, Sagama, Las Plassas, Siris, Osidda, Tinnura, Albagiara, Pompu, Borutta, Noragugume, Pau, Curcuris, Villanova Truschedu, Villa Verde, Genuri, Simala, Asuni, Lodine, Nureci, Villa Sant’Antonio, Sorradile, Onanì, Allai, Assolo, Esporlatu, Bessude, Turri, Cheremule, Aidomaggiore, Flussio, Mogorella, Senis, Montresta, Gonnoscodina, Armungia, Nughedu Santa Vittoria, Goni, Tiana, Ittireddu, Martis, Lei, Sini, Bulzi, Giave, Loculi, Ulà Tirso, Ussaramanna, Ussassai, Birori, Romana, Banari, Elini, Escolca, Mara, Belvì, Pauli Arbarei, Dualchi, Esterzili, Tergu, Anela, Baressa, Padria, Siddi, Magomadas, Neoneli, Serri, Villanovaforru, Ruinas, Teti, Bottidda, Morgongiori, Onifai, Putifigari, Erula, Gonnosnó, San Nicolò Gerrei, Bortigiadas, Usellus, Gadoni, Ballao, Osini, Ardara, Nughedu San Nicoló, Austis, Genoni, Seulo, Collinas, Illorai, Cossoine, Gesico, Ardauli, Olzai, Piscinas, Siligo, Gonnostramatza, Fordongianus, Nuragus, Laerru, Oniferi, Burgos, Bultei, Ortacesus, Sadali, Bonnanaro, Torralba, Guamaggiore, Talana, Tuili, Villasalto, Masullas, Suni, Buggerru, Villanova Tulo, Villaperuccio, Atzara, Triei, Tresnuraghes, Ortueri, Barrali, Suelli, Silius, Segariu, Pimentel, Urzulei, Gergei, Gesturi, San Basilio, Nurallao, Barumini, Busachi, Aglientu, Seui, Aritzo, Ollolai, Norbello, Masainas, Villanovafranca, Loceri, Bortigali, Girasole, Sedini, Nule, Lula, Selegas, Santa Maria Coghinas, Ales, Gairo, Ulassai, Aggius, Scano di Montiferro, Sant’Antonio di Gallura, Tula, Nuxis, Bonarcado, Furtei, Villaurbana, Ovodda, Chiaramonti, Stintino, Sorgono, Lodè, Samatzai, Castiadas, Domus de Maria, Viddalba, Sarule, Lunamatrona, Sindia, Meana Sardo, Sant’Andrea Frius, Seneghe, Narbolia, Laconi, Benetutti, Perdasdefogu, Luogosanto, Alà dei Sardi, Badesi, Mores, Vallermosa, Cardedu, Siurgus Donigala, Tonara, Orotelli, Giba, Donori, Sedilo, Borore, Silanus, Padru, Ilbono, Lotzorai, Mandas, Nurri, Escalaplano, Villa San Pietro, Paulilatino, Orroli, Trinità d’Agultu e Vignola, Villanova Monteleone, Ottana, Desulo, Orune, Irgoli, Telti, Santu Lussurgiu, Perfugas, Arzana, Monti, Galtellì, Golfo Aranci, Nuraminis, Luras, Mamoiada, Bolotana, Pozzomaggiore, Cuglieri, San Nicolò d’Arcidano, Villaspeciosa, Gavoi, Isili, Villamar, Guasila, Abbasanta, Serdiana, Berchidda, Nulvi, Pabillonis, Sant’Anna Arresi, Burcei, Bitti, Uras, Orani, Torpè, Calasetta, Thiesi, Fluminimaggiore, Uri, Samugheo, Osilo, Pattada, Posada, Villagrande Strisaili, Jerzu, Oschiri, Bonorva, Bono, Teulada, Loiri Porto San Paolo, Baunei, San Vito, Villasimius, Buddusó, Fonni, Tertenia, Bari Sardo, Calangianus, Palau, Valledoria, Villaputzu e Senorbì