Tamponi rapidi, i complimenti di Salvini alla Regione sarda

"Mentre il governo litiga per soldi e poltrone, in Sardegna parte il controllo a tappeto della salute dei sardi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Mentre il governo litiga per soldi e poltrone, in Sardegna parte il controllo a tappeto della salute dei sardi, grazie a due milioni di tamponi rapidi per scovare il maledetto Covid. Complimenti al presidente Solinas e alla sua squadra, che confermano il buongoverno della Lega e del centrodestra".

Sono parole del leader della Lega Matteo Salvini, che si complimenta con la Regione Sardegna per l'iniziativa assunta in merito al contrasto della pandemia, non mancando di puntare il dito contro l'operato del Governo Conte.