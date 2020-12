Cagliari. Approvati gli equilibri e la variazione di bilancio per 26 milioni di euro. Oltre 1 milione di euro per il dissesto idrogeologico di Pirri

Tra le manutenzioni previste, diverse scuole primarie e dell'infanzia, beni culturali, piazze cittadine e impianti sportivi.

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio comunale riunito nella serata di lunedì 30 novembre ha approvato la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio con oltre 26 milioni di euro per manutenzioni, lavori da realizzare, interventi, acquisti, servizi, contributi e società partecipate, contributi alle aziende e alle famiglie.

I lavori da realizzare sono diversi, tra cui lo skate park cittadino, le barriere fono assorbenti dell'Asse mediano e la realizzazione di loculi e nicchie nel Cimitero di San Michele, la sistemazione della Scuola Mereu.

Molti gli interventi, dalle bonifiche di aree cittadine al recupero di scuole, dalla messa in sicurezza di discariche alle progettazioni di corridoi ciclabili.

Previste assunzioni di personale, sanificazioni di immobili, servizi di connettività per le famiglie e tamponi rapidi nelle scuole. Diversi i contributi per scuole dell'infanzia e asili nido e agevolazioni TARI per le imprese e le famiglie per 3 milioni di euro.

Nel corso della seduta sono stati approvati anche i seguenti emendamenti urgenti presentati dal sindaco: 1,1 milioni di euro per il dissesto idrogeologico di Pirri; 182.000 per il rifacimento della rete fognaria del Borgo vecchio; 120.000 per la messa in sicurezza del canale di Terramaini; 100.000 per interventi nelle scuole; 550.000 per l'emergenza Covid 19 e 100.000 di euro per il ponte ciclopedonale.

Soddisfatto il sindaco Paolo Truzzu: "In un momento di grandi difficoltà per gli Enti locali, in particolar modo per la riduzione delle entrate, abbiamo realizzato interventi importanti a favore del sociale, della tutela delle aziende e delle imprese con oltre 3 milioni di riduzioni Tari e soprattutto abbiamo messo assieme oltre 20 milioni per lavori e investimenti che potranno agevolare la ripartenza e l’occupazione, favorendo un ritorno alla normalità".