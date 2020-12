Coronavirus: Di Maio: "A Natale aiutiamo imprese, compriamo made in Italy"

Intanto, è atteso nelle prossime ore il nuovo Dpcm per Natale.

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Si avvicina il periodo natalizio: diamo una mano ai nostri imprenditori e compriamo prodotti made in Italy, compriamo prodotti fatti in Italia dagli italiani".

Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite al Maurizio Costanzo show.

Intanto, è atteso nelle prossime ore il nuovo Dpcm per Natale. L’impalcatura del Decreto appare delineata, con il coprifuoco anche a Capodanno, i ristoranti chiusi il 25 e il 26 dicembre, l’orario d’apertura dei negozi fino alle 21.

Spostamenti vietati tra le regioni -probabilmente dal weekend prima di Natale - anche in fascia gialla, con eventuali eccezioni per chi ha la residenza in un’altra regione o per chi dovrebbe far ritorno al proprio domicilio e, con l’occasione, rivedere la propria famiglia. Nella zona arancione, secondo le regole già adottate, non è consentito lasciare il proprio comune.

Più libertà di movimenti potrebbe essere concessa a chi vuole raggiungere la propria seconda casa all'interno della zona gialla prima del blocco.