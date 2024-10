Pais su continuità Alghero: "La politica del nord-ovest cerchi la massima unità"

Di: Redazione Sardegna Live

Sulla questione dei voli in continuità Alghero-Milano si è espresso anche Michele Pais, ex presidente del consiglio regionale e attuale numero uno della Lega in Sardegna: “Sulla difesa dello scalo di Alghero e sul ripristino del numero e degli orari dei voli la politica del nord-ovest, dismetta le appartenenze partitiche e cerchi la massima unità”.

“Tutti i Sindaci del territorio, a partire certamente da quelli di Sassari, Alghero e Porto Torres, facciano da capofila per proteggere lo scalo del Nord Ovest, coinvolgendo anche altri territori limitrofi come quelli di Bosa, Nuoro e della Gallura” continua Pais, secondo cui “dopo una prima fase di naturale e vibrata protesta, ci deve essere la fase della unità di un territorio che ha nell'aeroporto di Alghero una delle infrastrutture irrinunciabili dal punto di vista dello sviluppo e di connessione sociale irrinunciabili”.

“Penso che Giuseppe Mascia, sindaco della Città metropolitana di Sassari, debba svolgere proprio questo ruolo di coordinamento e connessione territoriale. Su questa partita, saremo al suo fianco. Non ci sono in ballo le sorti della destra o della sinistra ma i diritti di 400 sardi per i quali, insieme, dobbiamo lottare” prosegue il leader della Lega sarda.

“Il grande errore - conclude - è sempre stato quello di considerare l’Aeroporto come di Alghero, quasi a confinarne la rilevanza e i problemi entro le mura della città catalana. Tuttavia lo scalo si trova solamente nel territorio di Alghero, ma è l'Aeroporto della Città metropolitana Sassari, ma che serve i territori e i cittadini della Planargia di Bosa, del Nuorese e Gallura occidentale. Su questi temi che si misura serietà e responsabilità della classe dirigente, a cui faccio appello”.