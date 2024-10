**Migranti: Calenda, 'operazione Albania si conferma costosissima presa in giro'**

Di: Adnkronos, foto Facebook Calenda

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "La tanto strombazzata operazione Albania si sta dimostrando per ciò che è in tempi da record: una clamorosa e costosissima presa in giro: 500 milioni di euro di costi in più, rispetto ad un centro costruito in Italia, buttati dalla finestra". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda.