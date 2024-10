Conclusa la 31ª Giunta regionale. Investimenti in sanità e trasporti

La Giunta regionale destina risorse per farmaci innovativi e mobilità sostenibile. Approvati bilanci sanitari e finanziamenti per emergenze meteorologiche

Di: Redazione Sardegna Live

La 31ª Giunta regionale ha completato il suo mandato con diverse decisioni importanti. Al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale è stato anticipato il 90% dei 500 mila euro di contributo straordinario per ridurre i costi a carico dei consorziati “che, nel 2024, non hanno potuto usufruire dei servizi irrigui”. Inoltre, è stato approvato un programma di interventi da 3 milioni di euro per migliorare la rete idrica consortile, in particolare il Sistema del Posada.

Sono state definite le linee guida per concedere contributi a fondo perduto per favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.

Per quanto riguarda la Sanità, sono state riassegnate risorse finanziarie alle ASL per il 2022, con una quota aggiuntiva di oltre 25 milioni per i farmaci innovativi non coperti dai fondi nazionali.

Sono stati stanziati finanziamenti per diversi enti e strutture, tra cui l'ARES, l'AREUS, le ASL, il Centro regionale trapianti, la Clinica psichiatrica di Cagliari e il CISOM di Porto Torres. Inoltre, sono stati approvati i bilanci preventivi delle aziende sanitarie per il triennio 2024-2026 insieme ai relativi piani di investimento e fabbisogno del personale.

Per promuovere la mobilità sostenibile, sono stati destinati 9,6 milioni alle aziende che forniscono servizi di trasporto pubblico urbano nel quadro del Programma Regionale FESR 2021-2027. Sono state apportate variazioni di bilancio per utilizzare nuove risorse e riprogrammare quelle già disponibili: “20 milioni di euro, nel triennio, per sanità e assistenza sociale e oltre 3,5 milioni per opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici e interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche nei comuni”, ha spiegato la presidente Todde.

Sono state prese importanti decisioni sulla Programmazione europea 2021-2027, con un finanziamento di oltre 50 milioni di euro. Per sostenere l'Università di Cagliari, sono stati assegnati locali e spazi ex Cisapi in comodato d'uso gratuito a seguito della mancanza temporanea di aule didattiche di grande dimensione.

Infine, sono stati autorizzati finanziamenti per un totale di 864mila euro a favore dei comuni colpiti da condizioni meteorologiche avverse, come emergenze idrogeologiche con temporali, frane, piogge e grandinate, negli anni 2023 e 2024.