Ritorno al servizio medici in pensione, Bartolazzi: "Impugnazione incomprensibile"

L'assessore alla Sanità della Sardegna non ci sta: "Il governo lede il diritto alla salute dei cittadini sardi"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Governo Meloni ha impugnato la legge regionale della Sardegna n.12 del 2024, che consente il richiamo in servizio dei medici di base in pensione per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

"Questa - afferma l'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi - è una misura è nata per coprire un’emergenza conclamata e grave con carenze di medici di medicina generale per migliaia di abitanti in alcuni territori".

"Si tratta - precisa - di una misura necessaria per la Sardegna e l’impugnazione appare tanto più incomprensibile in quanto il reclutamento dei professionisti in pensione è previsto esclusivamente su base volontaria. In questo modo il Governo lede il diritto alla salute dei cittadini sardi, soprattutto di quelli risiedenti nelle aree più svantaggiate della nostra isola".