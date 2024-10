Oss in graduatoria, Pais (Lega): "Assessore Manca in difficoltà"

Cantieri Oss, Pais: "Inutili e dannosi per tutti"

Di: Redazione Sardegna Live

“Non è servita una diretta Fb per rassicurare gli Oss in graduatoria, ma è anzi arrivata la conferma della fumosità di cantieri lavoro inutili e dannosi, per funzioni che la stessa Assessore non è riuscita a spiegare”. Sono le parole del coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, che per primo aveva criticato i cantieri lavoro per gli Oss.

“L'assessore, peraltro, in uno dei suoi passaggi, ha parlato di servizi extra a cui sarebbero finalizzati i cantieri Oss, senza spiegare cosa siamo questi fantomatici progetti extra, rispetto alle mansioni tipiche degli Oss, stabilite dalla legge. A questo punto non è dato sapere se si riferisca a laboratori di cucina o di pittura che, dopo la sparata dell’azoto liquido del suo collega per “freddare i bacini”, non creerebbe più nessuno stupore” - continua ironico Pais.

“La verità è che i cantieri Oss in presenza di una graduatoria di 2000 idonei che si sono guadagnati il diritto alla assunzione, non hanno alcuna ragione di esistere, sono inutili e ancor di più dannosi per tutti. Anche per quella aliquota del 40% di nuovo precariato”.

“Capiamo che l’assessore Manca sia in grande difficoltà e che cerchi di arrampicarsi sugli specchi unti d’olio, incaponendosi a percorrere una strada impercorribile e che sarà costretta comunque ad abbandonare. Faccia un atto di umiltà e coraggio, ritorni sui suoi passi e assuma decisioni di buonsenso, nell'interesse suo e soprattutto dei lavoratori, oggi ingiustamente espropriati di un diritto che si sono guadagnati. Da parte nostra, non ci sarà nessuno passo indietro nella difesa dei diritti e contro questa ingiustizia sociale”, conclude Pais.