Cantieri OSS. Piga (FdI): “Basta giochetti politici sulla pelle dei disoccupati”

Critiche a Desirè Manca da parte di Fratelli d’Italia per la gestione dei cantieri occupazionali, con un appello a evitare caos e approssimazione

Di: Redazione Sardegna Live

La diretta Facebook dedicata a placare le polemiche sui cantieri occupazionali sperimentali in sanità promossi dall’Assessore al Lavoro Desirè Manca e all'incontro con una delegazione di idonei OSS dalla graduatoria Ares è stata attentamente seguita da Fausto Piga, vicecapogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia.

"Ho seguito con attenzione la diretta e ora non abbiamo più dubbi, ma solo certezze: basta giochetti politici sulla pelle dei disoccupati”, dichiara Piga.

“Se l’assessore Desirè Manca vuole dare un contributo per una sanità migliore, ha tutto il diritto di farlo, ma è auspicabile che lo faccia con ordine e senza approssimazione - attacca Piga -. È davvero curioso che in sanità si istituiscano, in via sperimentale, cantieri occupazionali OSS a tempo determinato attraverso i centri dell’impiego senza tener conto che per lo stesso profilo esistono ben 2116 idonei in graduatoria”.

“Lo ribadiamo con decisione e senza paura di querele, gli idonei in graduatorie non vanno discriminati - prosegue Piga - perché utilizzare lavoro precario se esistono vincitori di concorso, perché? Si vuole fare il cantiere occupazionale a tutti i costi? Lo si faccia senza giochetti politici, il requisito di accesso al cantiere dovrà essere il merito".

"L'Assessore Manca dovrebbe dirci grazie - conclude Piga - perchè Fratelli d'Italia nell'ultima variazione di bilancio aveva presentato emendamenti che volevano aiutarla a evitare il caos di queste settimane, invece ancora una volta l'arroganza della Giunta Todde riesce a complicare anche le cose facili".