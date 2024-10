I redditi dei parlamentari: guadagno della premier Meloni aumentato di 165mila euro

La premier Giorgia Meloni vede il suo reddito crescere da 293.531 a 459.460 euro. Tra i primi a pubblicare i dati, anche Salvini e Schlein

Di: Redazione Sardegna Live

I redditi dei parlamentari sono ora disponibili online sulle pagine personali dei deputati e senatori, accessibili attraverso i siti della Camera e del Senato. La prima a rendere pubblico il proprio reddito è stata la premier Giorgia Meloni. Dai confronti tra la documentazione patrimoniale di quest'anno e quella del 2023 emerge che il reddito della presidente del Consiglio è salito da 293.531 a 459.460 euro.

Il vicepremier Matteo Salvini ha informato di aver ceduto le azioni in suo possesso in A2A, Acea Spa e Enel, dichiarando un reddito da lavoro dipendente e assimilati di 99.699 euro, invariato rispetto all'anno precedente. Nel suo modello 730 sono indicate anche detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche per un totale di 1.346 euro.

Manca ancora la documentazione del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma i parlamentari hanno ancora tempo per presentare i documenti. Il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso non ha registrato variazioni nel suo reddito, attestato intorno ai 103mila euro.

Tra i leader di partito, Elly Schlein, segretaria del Pd, ha dichiarato un reddito simile a quello dell'anno precedente, pari a 98.471 euro. Anche Nicola Fratoianni ha confermato un reddito quasi identico a quello dell'anno precedente, circa 99.000 euro. Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, ha dichiarato un reddito di circa 101.000 euro, mentre il leader del M5S Giuseppe Conte non ha ancora presentato la sua dichiarazione.