Fiducia a Solinas, Mula (Psd'Az): "Bocciata squallida demagogia degli irresponsabili della politica sarda"

Rinnovata fiducia al presidente della Regione Christian Solinas, a margine della discussione in Consiglio. "A confermare fiducia a Solinas tutti i sardi che hanno apprezzato la saggezza e la lungimiranza del presidente nell’assumere tutti gli atti di contrasto alla pandemia"

Di: Giammaria Lavena

"Il presidente Solinas va avanti con l’orgoglio di chi ha difeso la propria terra e l’ha tutelata dalla pandemia sanitaria e da quella economica". Così al termine della votazione il capogruppo sardista Franco Mula, dopo la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione dopo la vicenda discoteche.

"A confermare la fiducia al presidente Solinas - afferma Mula - non è stata soltanto la maggioranza, ma tutti quei cittadini sardi che hanno apprezzato la saggezza e la lungimiranza del presidente nell’assumere tutti gli atti di contrasto alla pandemia che fanno sì, ancora oggi, che la Sardegna registri i dati meno drammatici in Italia".

"Basare la propria azione politica - prosegue - su un programma televisivo di faziosità così evidente e offensiva per i cittadini che pagano il canone, è segno di una povertà politica e dialettica impressionante. C’è da augurarsi che l’opposizione si dimostri in grado di poter esprimere qualcosa di più costruttivo nel dibattito e nella elaborazione dei provvedimenti legislativi, rispetto allo squallido teatrino offerto oggi ai sardi, che ha squalificato l’intero Consiglio regionale".

"Confermiamo la nostra piena fiducia al presidente - conclude - orgogliosi di sostenerlo in un momento difficile per la nostra terra e per il mondo intero, nel quale Christian Solinas si sta dimostrando una guida autorevole e sicura per la Sardegna".