Respinta la mozione di sfiducia a Solinas. Il Presidente risponde all'opposizione: "Discussione surreale. Torniamo a fare politica"

“Tutti i dati e valori ci dicono che quelle aperture” delle discoteche “non hanno determinato nessun cataclisma”

Di: Redazione Sardegna Live

“State creando un clima che vi chiedo di rivedere e valutare fino a quando siamo in tempo”, ha detto ai consiglieri di opposizione il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas nel corso del suo intervento in Aula durante la discussione della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti da 21 consiglieri.

“Perché avvelenare il dibattito pubblico fino a questo punto - ha detto il Governatore -. E ve lo dice uno che è entrato in dispositivo di sicurezza per avere avuto minacce di morte. Ha la famiglia come obiettivo sensibile. Ha le proprie residenze, la propria auto. Ebbene, vi sembra una cosa civile che qualcuno dia l’indirizzo della casa di un soggetto a dispositivo di sicurezza, che la casa venga sorvolata da un drone, che qualcuno ci arrivi con una telecamera e mostri il tutto su una trasmissione televisiva, esponendo i familiari a un rischio estremamente grave. Vi sembra una cosa civile che qualcuno dia l’indirizzo di casa”.

La votazione. Respinta la mozione di fiducia al presidente della Regione. 34 i voti contrari, 19 i favorevoli, 1 astenuto.