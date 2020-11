Cagliari. Chiusi e mal funzionanti, Polastri (PSd'Az) chiede che la città venga dotata di bagni nuovi

"Civiltà, igiene e benessere per una società a passo d’uomo"

Di: Redazione Sardegna Live

“Nello nostre città, tra bagni chiusi e mal funzionanti sarà il caso di far notare, a chi di dovere, che un wc pulito è civiltà, igiene e benessere per una società a passo d’uomo”.

Lo afferma il consigliere comunale di Cagliari Marcello Polastri (PSd'Az) nel giorno in cui in tutto il mondo si festeggia il World Toilet Day, giornata mondiale del gabinetto, celebrata per rimarcare l'importanza dei servizi igienici.

“Io ho fatto ma mia parte e da consigliere ho scritto al competente assessorato ai lavori pubblici affinché possa riparare il bagno “meccanizzato” del giardino pubblico di Cagliari, guasto oramai da anni, nel terrapieno adiacente l’accesso al viale. Riparare lo stesso significherebbe un gesto di civiltà. E poi, in una apposita mozione – spiega Polastri - ho chiesto che la città di Cagliari venga dotata di bagni nuovi, a misura d’uomo, magari anche auto-pulenti, e di cartelli esplicativi per dire a chi necessita del bagno, in mezzo alla nostra città, dove raggiungerlo. Pensiamo ai turisti e soprattutto ai più anziani”.

“Un bagno assente o chiuso, com’è capitato ieri ai passeggeri sbarcati all’aeroporto di Elmas, non è bello: menefreghismo per clienti o cittadini che siano, fa da preludio all’incivile e all’insopportabile ‘voglia’ di farla per terra. Come accadeva fino a ieri in piazza del Carmine”.