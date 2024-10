Pais (Lega): “Vicinanza e sostegno alla Brigata Sassari, in Libano per garantire pace”

Il coordinatore regionale Lega Sardegna: “Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza per i nostri ragazzi, riportarli immediatamente a casa”

Di: Redazione Sardegna Live

"Vicinanza e sostegno alla Brigata Sassari, attualmente impegnata in Libano con 1200 sardi sotto la guida del Generale Stefano Messina, nella base 'Millevoi' a Shama. In un contesto delicato come quello israelo-libanese, dove si registra l'avanzata dell'esercito israeliano, i nostri ragazzi sono lì per garantire la pace, non per fare la guerra".

Così il coordinatore regionale della Lega Sardegna, Michele Pais, sull'impegno in Libano della Brigata Sassari nell'ambito della missione Unifil. "Qualora venissero meno le condizioni di massima sicurezza per i nostri ragazzi, sarebbe imperativo riportarli immediatamente a casa, senza esitazioni alcuna" - aggiunge - "Forza Dimonius! La Sardegna e tutta l'Italia sono vicine a voi".