**Ddl sicurezza: Salvini, 'ridicolo parlare di Stato di Polizia, in alcuni casi c'è Stato di anarchia'**

Di: Adnkronos, foto Facebook Salvini

Roma 26 set. (Adnkronos) - "Se stasera vi fate un giro alla stazione Termini c'è lo Stato di anarchia non di Polizia. Se vado in alcune capitali degli Stati dei giornali che voi rappresentate mi sento sicuro e vedo parecchia Polizia. Le persone per bene non hanno da temere, se uno non usa borseggiare, occupare case non ha nulla da temere, qualcuno che ha occupato case ci rappresenta all'estero ma questa è la democrazia. Parlare di Stato di Polizia è ridicolo per chi ne parla". Lo ha affermato il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, incontrando l'Associazione stampa estera a proposito del ddl sicurezza.