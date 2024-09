Rinnovabili, il ministro Pichetto Fratin: “In Sardegna vincoli ideologici”

L’esponente del Governo ha commentato il provvedimento sulle aree idonee

Di: Redazione Sardegna Live

“Porre dei vincoli ideologicamente alle rinnovabili sul 99% del territorio rende tutto molto più difficile. Ora voglio vedere bene il provvedimento sardo, ma se davvero è vincolante per i 7 chilometri da ogni monumento, in Italia non ci sono spazi liberi. Una chiesa, un edificio classificato, ogni sette chilometri c'è”. Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sul disegno di legge riguardante le aree idonee recentemente approvato dalla Giunta Todde.

“Stiamo attenti nel porre determinati vincoli - ha detto Pichetto a margine di un convegno a Roma nella sede di Confindustria -. Io mi auguro che a livello di Conferenza delle Regioni ci sia una valutazione congiunta, per evitare di avere venti regole diverse. Non voglio prevaricare le competenze delle Regioni, ma l'auspicio mio è che ci sia un'uniformità”.

"In Sardegna vedo un'anomalia - ha aggiunto il ministro - perché fa questo tipo di scelte nel momento in cui è l'unica realtà che non si è ancora data una soluzione, per volontà loro, né sul carbone né sul gas. Hanno ancora le centrali a carbone e non hanno un piano gas”.