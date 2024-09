Sede del Pd devastata a Cagliari. Schlein: "Non ci fermerete"

La segretaria del Pd: "Massima solidarietà a tutta la comunità democratica sarda"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Schlein

Sgomento e preoccupazione in casa dem in seguito alla devastazione della sede regionale del Pd di via Emilia a Cagliari. L'atto vandalico è avvenuto nella notte fra il 23 e il 24 settembre. Porte, finestre e mobili distrutti nel corso di un vero e proprio raid che ha suscitato lo sdegno della politica regionale e non solo.

Sulla vicenda interviene anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein: "La scorsa notte ignoti hanno devastato la sede del Pd Sardegna - dichiara la leader dem in una nota -. Massima solidarietà a tutta la comunità democratica sarda".

"Ci auguriamo che presto vengano individuati i responsabili - prosegue Schlein -, ma sia chiaro: chiunque sia e per qualsiasi motivo lo faccia, non riuscirà mai a fermare il nostro impegno, tanto meno se pensa di farlo con gesti intimidatori. Avanti per ciò in cui crediamo!".