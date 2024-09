Peste suina. Deidda: "Sardegna libera grazie al governo e ai sardi"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Deidda

"Grazie al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e tutto il governo Meloni, unitamente alla struttura che ha lavorato incessantemente per decretare la fine di qualsiasi restrizione dovuta alla peste suina africana in Sardegna". Lo afferma il deputato di Fdi, Salvatore Deidda in merito alla decisione della Commissione Ue di eliminare le restrizioni per la Psa nell'Isola.

"Un risultato che abbiamo conseguito negli anni, ricordando la scorsa legislatura quanto abbiamo dovuto insistere, con l'allora sottosegretario Costa, per convincere l'Europa che la Sardegna fosse libera dalla Peste Suina - aggiunge l'esponente del partito di maggioranza -. Ottenuto una parziale e quasi totale liberazione, non ci siamo accontentati, non ci siamo dimenticati di quei territori con alcune restrizioni, e abbiamo lavorato per avere l'Isola libera, tanto da poter valorizzare la filiera degli allevamenti suini".