Province: Truzzu: "Lottizzazione per accontentare i partiti'"

"Nuovi amministratori delle province nominati da Todde con bilancino di precisione per spartizione equa delle poltrone"

Di: Redazione Sardegna Live

"La montagna ha partorito il topolino: il più classico esempio di spartizione del potere. Una lottizzazione spietata che, per accontentare tutti i gruppi della maggioranza, ha richiesto più tempo del previsto. La presidente Todde si è dovuta dotare di un bilancino di precisione per una spartizione equa delle poltrone, degna della Prima Repubblica. La vorrebbero spacciare per un riordino amministrativo necessario per fornire adeguati servizi ai cittadini, ma si tratta esclusivamente di un parcheggio sicuro per tanti mancati onorevoli". Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ha commentato la nomina dei commissari e degli amministratori straordinari delle Province, approvata oggi dalla Giunta regionale.

"Un premio, a spese della comunità, per chi ha contributo alla vittoria del centrosinistra. Una ripartizione tanto maldestra da spedire un nuorese nel Medio Campidano e paracadutare nel Sulcis un commissario dal Medio Campidano. Comunque, notiamo un progresso rispetto al recente passato: non ci sono paracadutati da oltre Tirreno", ha aggiunto il leader dell'opposizione in Regione.

"In ogni caso, ci auguriamo che il loro mandato sia breve e si possa arrivare quanto prima all'elezione dei Consigli provinciali, ristabilendo un principio democratico che manca ormai da otto anni. Ma siamo certi che anche questa volta non verremo accontentati", ha concluso Truzzu.