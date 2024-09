Lega: camerati, X mas e antifascismo tra temi al centro della festa di 'Noi con Vannacci'

Prima festa del nuovo movimento dedicato a Vannacci. Camerata? Termine che si usa in ambito militare. X Mas? Da non rinnegare

Di: Adnkronos

Viterbo, 19 set. (Adnkronos) - Camerata? Termine che si usa, in ambito militare, per definire i compagni di reggimento, uniti da un senso di protezione l’uno all’altro, un sinonimo di fratello quasi. X Mas? Da non rinnegare, anche perché quello a cui si fa riferimento è il corpo militare che esisteva prima dell’armistizio. La camicia nera? Legata ai reparti ardenti della Grande guerra. L’antifascismo, dunque? Quell’epoca è passata da ottant’anni, i fascisti non esistono più. In attesa dell’arrivo di Roberto Vannacci, la vera star della festa organizzata in suo onore a Viterbo dall’associazione ‘Noi con Vannacci’, i temi su cui ci sofferma dal palco sono questi. Ampio rilievo, però, viene dato anche alla guerra in Ucraina, portata all’attenzione soprattutto da Gianni Alemanno, alla famiglia tradizionale intesa come mamma, papà e figli, all’importanza delle forze dell’ordine, al controllo dell'immigrazione incontrollata che non significa essere razzisti, all’abuso di ufficio.

Il tutto mentre la sala dell’auditorium Salus si riempie sempre di più, e arriva a riempire quasi interamente le 300 sedie arancioni che all’inizio erano sembrate fin troppo vuote per l’eurodeputato, eletto nelle file della Lega, che alle elezioni era riuscito a ottenere più di 500mila voti.