Covid, Zoffili (Lega): "Basta fango sulla Sardegna. Un giorno dovranno chiedere scusa anche a Solinas"

Il commento del deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna sull'ordinanza per l'apertura delle discoteche

Di: Redazione Sardegna Live

"Che brutta rassegna stampa questa mattina, quante falsità sparate dalla macchina del fango contro la Regione Sardegna: è una vergogna”.

Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna sull'ordinanza per l'apertura delle discoteche.

“Come già avvenuto con Attilio Fontana per l'ospedale Covid che con responsabile lungimiranza ha realizzato in Fiera Milano, chi oggi attacca in modo strumentale, un giorno sarà costretto a chiedere scusa a Christian Solinas e a tutti i Sardi", ha detto ancora Zoffili.

Intanto, i documenti relativi alla procedura burocratica che lo scorso 11 agosto ha portato il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ad emanare l'ordinanza che diede il via libera all'apertura delle discoteche sono stati acquisiti dalla Polizia.