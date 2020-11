Corrias (Pd): "Potenziare strutture anti-Covid in Ogliastra"

"Potenziare gli organici delle strutture sanitarie e aprire un Covid hotel anche in Ogliastra"

Di: Giammaria Lavena

Il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias ha parlato a proposito della necessità di potenziare le strutture anti-Covid in Ogliastra. "Da settimane scriviamo con insistenza ai vertici amministrativi e politici della sanità in Sardegna per rappresentare l’improrogabile necessità di rafforzare tutto il sistema sanitario destinato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica", ha detto.

"Anche a seguito di quanto ho già espresso in occasione della seduta odierna della conferenza socio-sanitaria dei comuni del territorio - prosegue - rinnoviamo all'Ats, nella persona del nuovo commissario straordinario, e all’Assessore Nieddu, in primo luogo, la richiesta di aumentare la dotazione organica dell’Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) che ha sede a Bari Sardo, la quale Unità, dato l’elevato numero di contagiati in isolamento presso le proprie abitazioni, essendo insufficiente il numero degli operatori che lì svolgono servizio, è impossibilitata a monitorarne il decorso".

"Chiediamo inoltre l’impegno del commissario Temussi e dell’Assessore Nieddu per individuare le opportune modalità per consentire anche all’Ogliastra di avere un presidio alberghiero Covid così come si è ipotizzato per gli altri territori della Regione. La struttura alberghiera - conclude - consentirebbe di disporre di locali appositi, con servizi standard garantiti, in cui poter alloggiare i pazienti Covid negativizzati, i positivi asintomatici e i loro contatti stretti, alleggerendo così non solo il lavoro dell’Usca ma anche quello dei professionisti sanitari che si occupano di assistenza domiciliare".