Altri sardisti passano a Forza Italia: c’è anche l’ex assessore Quirico Sanna

“Sondaggi ci danno in crescita. Obiettivo è 20%” ha detto Tajani oggi a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Non solo i tre consiglieri regionali Pietro Maieli, Alfondo Marras e Gianni Chessa tra coloro che hanno lasciato il Partito Sardo d'Azione per passare a Forza Italia. Lo ha confermato il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, a Cagliari per dare il benvenuto a circa 70 tra amministratori ed esponenti sardisti e non solo che hanno deciso di aderire al progetto centrista di FI che- come ha ricordato oggi lo stesso Tajani - i recenti sondaggi danno in crescita.

"Questo dimostra che siamo credibili, affidabili, perché siamo seri. Siamo una grande forza al centro della politica italiana, parte integrante del centrodestra. Siamo alternativi alla sinistra, ma dobbiamo costruire quella grande forza moderata che deve occupare lo spazio che c'è tra Giorgia Meloni e Elly Schlein - ha spiegato - L'obiettivo, l'ho detto, alle prossime elezioni politiche si chiama 20% e stiamo lavorando per questo. E c'è l'adesione di tante nuove realtà, di tanti nuovi amministratori in tutta Italia e quello che accade in Sardegna accade in tutto il resto d'Italia".

Nella "lista" di chi aderisce a questo progetto ci sono sindaci, assessori e consiglieri comunali ed ex amministratori anche con un passato tra Udc e Psd'Az. E proprio da quest'ultimo partito è fuoriuscito - ed era presente all'appuntamento con Tajani e col coordinatore regionale Fi Pietro Pittalis - uno degli ex fedelissimi del segretario nazionale Sardista Christian Solinas, l'ex assessore degli Enti loacali Quirico Sanna.

"Noi non offriamo poltrone a nessuno, offriamo soltanto la possibilità di essere parte della costruzione di un grande disegno politico - ha spiegato ancora Tajani -. Ho salutato con grande soddisfazione la visione dell'intero gruppo e questo significa che anche in Sardegna Forza Italia aggrega. Apriamo le nostre porte, ma non siamo né un taxì né un albergo a ore. Siamo una grande forza politica che ha bisogno di nuovi protagonisti".

L'appuntamento di partito a Cagliari, nato come una conferenza stampa, è cominciato tutti in piedi con l'inno di Forza Italia e la foto di Silvio Berlusconi e dello stesso Tajani che le braccia al cielo.