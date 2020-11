Marteddu (Italia in Comune): "Auguri a Soddu, Milia e Mulas per lo straordinario risultato"

"Appare chiaro che a perdere è il centrodestra a trazione sardo-leghista"

Di: Redazione Sardegna Live

Il coordinatore regionale di Italia in Comune, Piero Marteddu, esprime la propria soddisfazione per il risultato elettorale emerso dai ballottaggi in Sardegna.

"I migliori auguri di buon lavoro ad Andrea Soddu, Graziano Milia e Massimo Mulas - scrive in una nota -. Un risultato straordinario che premia il buon governo, i programmi e i progetti politici chiari e concreti. Appare chiaro che a perdere è il centrodestra a trazione sardo-leghista e che gli elettori hanno espresso un giudizio severamente negativo sul governo regionale guidato dal Presidente Solinas che sta mostrando tutta la sua incapacità e insussistenza, a partire dalla gestione dell'emergenza sanitaria, ogni giorno che passa sempre più drammatica. Vince il campo civico, democratico, progressista e del Centrosinistra largo ed inclusivo, che non si chiude a riccio in liturgie obsolete, non più in sintonia con il sentire comune dei cittadini".

"Questo è il Centrosinistra vero e Italia In Comune è orgogliosa di esserne pilastro portante. Come Partito, a neanche un anno dal nostro primo congresso regionale, siamo molto soddisfatti del risultato: siamo forza decisiva e determinante ovunque, eleggiamo donne e uomini in forma paritaria, i consensi crescono in maniera esponenziale a significare che la nostra azione politica trova riscontro nella scelta degli elettori. Ora al lavoro, con impegno e determinazione, a fianco dei Sindaci per affrontare l'emergenza in atto e per contribuire a dare speranza, con azioni concrete ed efficaci, ai cittadini che, in tantissimi, hanno riposto in noi la loro fiducia".