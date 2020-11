Quartu, il dato definitivo. Milia sindaco col 57,21% delle preferenze

Quasi il 15% di distacco per lo sfidante Stevelli

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Graziano Milia

Diciannove anni dopo la sua uscita di scena, Graziano Milia torna a ricoprire l'incarico di sindaco a Quartu. Era il 2001 quando lasciò il municipio dopo due mandati, oggi vi ritorna dopo aver sconfitto al ballottaggio lo sfidante Christian Stevelli.

Milia, sostenuto dal centrosinistra, ha dominato il secondo turno con ben 14.286 preferenze, il 57,21%. La coalizione di centrodestra si è fermata al 42,79% (10.683 voti).

Il nuovo primo cittadino è riuscito a invertire la tendenza del primo turno, in seguito al quale era secondo per preferenze. Milia, 61 anni, è un ex insegnante di storia e storico militante della sinistra, già presidente della provincia di Cagliari.