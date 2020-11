Sfuriata di Sileri su La7: “Lo vogliamo capire che siamo in guerra?”

"Non si tratta di un colore politico, si tratta di sicurezza nazionale. Me ne infischio di Cinquestelle, Pd, Lega"

Di: Redazione Sardegna Live

È arrabbiamo il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in collegamento con ‘Non è l'arena’, il programma condotto da Massimo Giletti su La7: "Non immaginate che sofferenza abbia io a pensare a 38mila morti, ai miei colleghi morti, ai miei colleghi che mi chiamano tutti i giorni e mi dicono 'fate zone rosse' perché non ce la facciamo più. Lo vogliamo capire che siamo in guerra? Stiamo lottando per salvare l'Italia, punto. Non si tratta di un colore politico, si tratta di sicurezza nazionale. Me ne infischio di Cinquestelle, Pd, Lega. Chi se ne frega. Parliamo di sanità, di salute. Punto".

Sulla Campania ( zona gialla): "Il percepito è diverso dal numero. La mia percezione è che tra qualche giorno anche quella regione avrà bisogno di restrizioni molto forti, ma è il mio percepito e ha bisogno di numeri che non arrivano solo da Napoli e Caserta. I numeri arrivano da tutta la Regione e l'analisi di quei numeri consentirà di dire se è necessario trasformare la Campania in zona rossa o arancione".

Il video