Amministrative: affluenza in netto calo per i ballottaggi nei tre Comuni

La percentuale dei votanti, ieri alle 23, è calata di circa 8 punti rispetto al primo turno. Spicca Nuoro con un 12% in meno di affluenza

Di: Giammaria Lavena

Crollo dell'affluenza nella prima giornata di votazioni per il ballottaggio delle amministrative nei tre Comuni della Sardegna. Ieri, al termine del primo turno, alle 23, ha votato il 30,4% degli aventi diritto, nettamente inferiore al 38,3% del primo turno.

E' principalmente Nuoro, unico capoluogo di provincia chiamato al voto quest'anno, a registrare un calo degli accessi alle urne, con 12 punti percentuali in meno: 30% di affluenza rispetto al 42,3% di due settimane fa.

A Quartu Sant'Elena, terza città sarda per numero di abitanti, ha votato il 29,9% (5,5% in meno al 35,4% del primo turno), mentre a Porto Torres la percentuale di votanti è stata del 32,8% (41,1% nel primo turno). Ancora poche ore per votare (sino alle 15), poi inizierà lo spoglio.