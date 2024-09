Solinas attacca: "Io lavoravo mentre il Consiglio faceva clientelismo"

"Puerile tentativo di scaricare sul presidente le cose che non hanno funzionato nella passata legislatura"

Di: Redazione Sardegna Live

L'ex governatore della Sardegna Christian Solinas, all'indomani del passaggio dei consiglieri regionali superstiti del clamoroso Psd'Az a Forza Italia, risponde a chi critica mancanze e malfunzionamenti dell'amministrazione regionale che ha governato l'Isola nella precedente legislatura.

"Non è pensabile che si continui con questo tentativo puerile di scaricare sul presidente le cose che non hanno funzionato nella passata legislatura e di pretendere invece che tutto ciò che si è fatto sia merito dei consiglieri regionali - scrive sui social replicando a un commento dell'ex consigliere sardista, Giovanni Satta -. È vero l'esatto contrario: mentre il presidente ha lavorato 15 ore al giorno, 7 giorni su 7 e ha prodotto risultati che sono provati dai numeri e dai documenti ufficiali, il Consiglio è stato il meno produttivo della storia autonomistica: meno riunioni, meno leggi, insomma meno ore di lavoro istituzionale a tutto vantaggio delle ore clientelari sul territorio che hanno prodotto tanti signorotti delle preferenze".

Mentre il presidente "metteva in ordine i conti della Regione, riconosciuto dalle più importanti agenzie di rating internazionali, mentre fronteggiavo il Covid nel modo più efficace del Paese, mentre avviavo riforme organiche o programmi strategici come la valorizzazione della civiltà nuragica in chiave culturale e come volano per il rilancio delle zone interne, i consiglieri si occupavano di 'spartirsi' i fondi spezzettandoli in piazzette e marciapiedi, in sagre e micro-associazioni".

"Ogni volta che il presidente mandava in Consiglio un disegno di legge organico, generale e astratto - aggiunge l'ex presidente della Regione -, i capigruppo rispondevano sistematicamente: 'Quanto c'è per il Consiglio?'". Ovvero, "una 'tassa fissa' su ogni legge che i consiglieri pretendevano per poter destinare quote di risorse sui territori di elezione. Vogliamo dire onestamente questa verità e dire che il presidente è diventato antipatico perché non ha mai voluto partecipare a questo gioco?".

Sul gruppo consiliare della passata legislatura precisa che "tutti gli eletti provenivano da altri partiti o era la prima volta che si candidavano nelle liste Psd'Az alle regionali ad eccezione di Nanni Lancioni".