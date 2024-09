Consiglio regionale, il gruppo del Partito sardo d'Azione entra in Forza Italia

Domani una conferenza stampa presieduta dal segretario di Fi, Antonio Tajani

Di: Redazione Sardegna Live

L'intero gruppo del Partito sardo d'Azione (Psd'az) del consiglio regionale della Sardegna entra in Forza Italia (tre consiglieri di Cagliari, Sassari e Oristano). Lo annuncia un comunicato stampa di Fi che, con il segretario Antonio Tajani, terrà domattina alle 10:30 una conferenza stampa."

Lunedì 9 settembre, alle ore 10:30, presso la sede di Forza Italia in Via in Lucina, 17 - si legge nel comunicato -, si terrà la conferenza stampa per l'ufficializzazione dell'ingresso dell'intero gruppo Psdaz del consiglio regionale della Sardegna in Forza Italia (tre consiglieri regionali di Cagliari, Sassari e Oristano). Presiederà la conferenza stampa il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani. All'incontro, parteciperanno il segretario regionale della Sardegna, Pietro Pittalis, i capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli".

"Forza Italia continua a crescere prosegue la nota - e a raccogliere la fiducia di cittadini ed elettori, grazie alla competenza e la concretezza delle sue azioni a livello nazionale e sul territorio".