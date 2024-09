Il ministro Sangiuliano al Tg1: “Con Boccia una relazione, non sono ricattabile”

"Mai speso soldi pubblici, i suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale" ha detto l’esponente del Governo Meloni

Di: Redazione Sardegna Live

Ha presentato le sue dimissioni alla premier, ma Giorgia Meloni le ha respinte. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un'intervista al Tg1 ha parlato del caso legato a Maria Rosaria Boccia, finito al centro delle polemiche politiche.

“Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico” ha detto il ministro a proposito della mancata nomina di Boccia al ruolo di consigliera per i Grandi Eventi. Per lei, aggiunge, “non ho mai speso soldi pubblici, ho pagato tutto io”. E dunque, “non sono ricattabile” ha aggiunto mostrando i suoi dati bancari e i biglietti del treno per Milano e dell'aereo per Taormina, presi insieme a Boccia. “Sono stati pagati da me - precisa -, con la carta credito che fa riferimento al mio conto personale”.

Nel corso dell’intervista il ministro si è lasciato andare anche a un momento di commozione. “La prima persona a cui devo chiedere scusa, perché è una persona eccezionale, è mia moglie. Chiedo scusa a Meloni per l'imbarazzo procurato a lei e al governo. Chiedo scusa ai miei collaboratori che si sono trovati coinvolti nella vicenda” ha detto Sangiuliano.