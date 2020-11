Toti: "Morti Covid anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese"

La frase del governatore ligure al centro della bufera. "Sono stato frainteso"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown", sostiene il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che in un post sui social suggerisce che bisogna intervenire sulla categoria più fragile, gli anziani.

Ma una frase del governatore finisce al centro della bufera. Toti, parlando degli anziani, scrive: "Si tratta di persone che sono per fortuna per lo più in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno tutelate in ogni modo".

Dopo le polemiche, Toti è stato costretto a chiarire: "Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più".