Alghero. Il parcheggio diventa accampamento abusivo: camper, barbecue e sporcizia

La denuncia del consigliere comunale della Lega, Michele Pais: “Si faccia rispettare la legge, sgomberando il campo e mettendo in sicurezza i minori che ci vivono”

Di: Redazione Sardegna Live

“Nel cuore di Alghero, nel largo Asinara, precisamente in via Corsica, si è sviluppato un accampamento che desta preoccupazione e indignazione”. Sono le parole del consigliere comunale della Lega e coordinatore regionale del partito, Michele Pais, che denuncia, attraverso una nota, la presenza di un accampamento abusivo in un parcheggio di Alghero.

“Questa situazione, che si protrae da tempo, colpisce la dignità di chi vi abita e mina il decoro cittadino. Senza considerare che si trova nelle immediate adiacenze di una scuola che presto sarà frequentata da bambini".

"Ogni mercoledì – prosegue Pais - migliaia di cittadini e turisti affollano questa zona centrale, che ospita anche il mercatino settimanale. Tuttavia, la vista che si presenta ai visitatori è tutt'altro che decorosa. L'accampamento è una macchia indelebile sulla bellezza e civiltà di Alghero, che non la merita".

"Sono negate le elementari condizioni igienico-sanitarie – dichiara il consigliere comunale -. La domanda più immediata è: vi abitano minori, che età hanno? Di certo è che vengono negati il diritto ad una abitazione degna, il rispetto delle leggi e il decoro di una città che non può sopportare lo sfregio di un accampamento in pieno centro".

"Il problema dell'abitazione è gravissimo ad Alghero - continua Michele Pais - con tanti concittadini che non riescono a permettersene una. Che chiedono aiuto e assistenza, spesso senza riceverne. Ma non per questo contravvengono alla legge o si organizzano in accampamenti. Serve un "piano Marshall" per il diritto alla casa degli algheresi, con azioni concrete per costruire case popolari e agevolare locazioni calmierate”.

“Come opposizione – spiega Pais - abbiamo depositato un Ordine del Giorno urgente sul tema, per offrire soluzioni concrete che utilizzano leve fiscali e agevolazioni per favorire le locazioni ad uso abitativo"

"Ma nel frattempo si faccia rispettare la legge, sgomberando il campo e mettendo in sicurezza i minori. Troppo comodo e inaccettabile voltare la faccia dall'altra parte. Noi, come Lega, non lo faremo. Per il decoro civico e per la partità di trattamento dei cittadini che non consente zone franche di illegalità" - conclude Pais.