Sgarbi, è successo ancora: portato via di peso dall'Aula

Teatrino in Aula: Sgarbi espulso dalla Camera, non voleva indossare la mascherina. "Lo faccio per tenere allenati i commessi. Ritornerò"

Di: Giammaria Lavena

Nell'ambito della commemorazione della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, venuta a mancare prematuramente lo scorso 15 ottobre, Vittorio Sgarbi si è esibito in un discorso senza adoperare la mascherina nel modo corretto. Mentre parlava, infatti, teneva la protezione a copertura esclusivamente del naso, senza coprire la bocca.

Invitato dal presidente della Camera Roberto Fico a indossarla nel modo corretto, Sgarbi ha giustificato: "Non riesco a parlare". "Questo non la esime dal rispettare le regole", ha ribattuto Fico.

Dopo un acceso dibattito in cui il deputato ha dato del "fascista" al presidente, la vicepresidente Maria Edera Spadoni ha fatto espellere il primo, dopo essere stato ripetutamente richiamato a indossare la mascherina.

Il critico d’arte ha poi commentato l'accaduto su Twitter: "Sono stato nuovamente espulso dall’aula di Montecitorio. Lo faccio per tenere allenati i commessi. Ritornerò".